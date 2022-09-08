دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة نسخة منصة “أبشر داخلية” الموجهة لمنسوبي إمارة منطقة الباحة، ويعد الإطلاق الأول لهذه المنصة بين إمارات المناطق .

مزايا خدمة أبشر داخلية

من جهته قدم المدير العام لإدارة تقنية المعلومات بإمارة الباحة المهندس فيصل بن فاضل الغامدي شرحاً مفصلاً عن خدمات هذه المنصة التي تهدف إلى توحيد مصادر وصول الموظفين للخدمات الإلكترونية والإعلامية والتوعوية لمنسوبي الإمارة، كما يمكن للموظفين الاطلاع على التعاميم والأخبار والفعاليات، حيث تشرف الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة على تغذية المحتوى من جميع الإدارات الداخلية.

أمير منطقة الباحة يشيد بمحتوى المنصة

وفي ختام التدشين أشاد سمو أمير منطقة الباحة بمحتوى المنصة والخدمات المتنوعة التي تقدمها لخدمة منسوبي الإمارة، مقدما شكره لجميع القائمين عليها، إذ تواكب رؤية المملكة 2030 من خلال تسخير التقنية لخدمة العاملين بجميع الإدارات الداخلية والخارجية والمراكز والمحافظات بإمارة المنطقة.