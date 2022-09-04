دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خدمة التواصل المرئي التي تمكن المواطنين والمقيمين من التواصل المباشر مع سموه بالصوت والصورة عن بعْد والاطلاع على استدعاء المواطن إلكترونياً والتوجيه عليه من خلال نظام الإمارة الإلكتروني، وتكليف فريق العمل لمتابعتها شخصياً لإنهائها.



واستمع عبر الاتصال المرئي لمجموعة من المواطنين والمواطنات من محافظة القريات، ووجه بمتابعة طلباتهم واتخاذ اللازم حيالها.

وأكد أمير منطقة الجوف خلال التدشين أن هذه الخدمة التي تُنفّذ إلكترونياً عبر تقنية متطورة ما هي إلا استمرار نحو الاستفادة من التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المواطن في موقعه، في ظل التطور الذي تشهده المنطقة، بفضل الرعاية والاهتمام وامتداد للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، لدعم عملية التحول الرقمي وتحقيق رضا المستفيدين وتقديم كل ما يسهم في تسهيل خدمتهم من خلال أحدث التقنيات.\

الانطلاقة من القريات

وتأتي هذه الخدمة التي انطلقت من محافظة القريات حيث تم تجهيز مكتب في المحافظة لاستقبال الجمهور بتوجيه وحرص من أمير المنطقة.

كما وجه بتعميم الخدمة لتشمل جميع المحافظات التابعة ومركز صوير لتسهيل الالتقاء المباشر مع سمو أمير المنطقة في جلسته اليومية دون تكبد عناء ومشقة السفر لمقر إمارة المنطقة.