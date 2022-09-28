أمير الرياض: ولي العهد صاحب نظرة ثاقبة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-. تهنئة ومباركة: وقال سموه: “يشرفني أن أقدم إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خالص التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة، التي تأتي معززة لما يتمتع به سموه من نظرة ثاقبة وقيادة حازمة ورؤى طموحة لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي، وهو ما شهدته المملكة خلال السنوات الماضية من حراك غير مسبوق بخطى متسارعة، وإستراتيجيات طموحة، وسعي دؤوب لتحقيق نهضة تنموية شاملة”. خطط ومشروعات: وأضاف سموه “بأن ما تحقق من إنجازات كبرى خلال السنوات الماضية وما أعلن عنه من خطط ومشروعات بفضل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يبشر بمستقبل مشرق لهذا الوطن، ويؤكد استمرارية السعي لتحقيق ما يليق بقيمة هذا الوطن وأبنائه. وسأل سموه في ختام تصريحه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.

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