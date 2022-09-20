أهدى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، بشته الخاص لرجل الأعمال عواد الرضيمان لمبادرته بإنشاء مشروع مركز غسيل الكلى في محافظة الحائط.

📌| " يستاهل البشت " ..👏🏻 سمو أمير #حائل يهدي بشته الخاص لرجل الأعمال عواد الرضيمان لمبادرته بإنشاء مشروع صحي خيري (مركز غسيل الكلى بمحافظة الحائط ).

المركز بسعة 20 كرسيّ ، ويستهدف خدمة 80 مستفيد بالأسبوع ، بمعدل 240 جلسة. pic.twitter.com/5AyrCxYJ8m — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) September 19, 2022

ومركز غسيل الكلى يأتي بسعة 20 كرسيًّا، ويستهدف خدمة 80 مستفيدًا في الأسبوع، بمعدل 240 جلسة، وسط مساحة إجمالية بلغت 2000 متر ‏مربع.

تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة:

ونوه أمير حائل خلال افتتاح المركز بتطوير الخدمات الطبية في المنطقة ومحافظاتها بدعم وتسخير جميع الإمكانات من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من وزير الصحة وتضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لتسريع خطوات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أشاد بجهود رجل الأعمال عواد الرضيمان ومبادراته الخيرية والصحية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يقدم هذا المركز الخدمات المتكاملة لأهالي الحائط والمراكز التابعة له على أكمل وجه.

خدمات المركز:

واستعرض الرضيمان خدمات المركز التي يقدمها للمرضى في محافظة الحائط والمراكز التابعة لها، منوهًا بالدعم المستمر من أمير المنطقة ونائبه والتعاون البناء من القائمين على الخدمات الصحية لإتمام هذا المركز.