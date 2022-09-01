دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها “مهرجان صفري بيشة ” في دورته العاشرة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ، بساحة سوق التمور في محافظة بيشة، حيث يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة.

أهمية مهرجان صفري بيشة

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير م. عبدالله الويمني إلى أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية منطقة عسير المبنية على مكامن قوتها ومنها استخدام خيرات الأرض الاستخدام الأمثل والمحافظة على طبيعتها وهويتها ، إضافة إلى خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة في توجيه برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بما يتوافق مع الميز النسبية لكل منطقة حيث تتميز محافظة بيشة بإنتاج التمور وخاصة الصفري ، مقدرًا ما تنتجه المحافظة بـ( 50 ألف طن) سنويًا.

وأكد أن من أهم أهداف المهرجان المساهمة في تسويق منتجات تمور المزارعين في المحافظة بما يحقق العائد الاقتصادي لهم.

مشاركة الأسر المنتجة

وفتح المهرجان المجال لمشاركة الأسر المنتجة من خلال صندوق التنمية الاجتماعية، الذي خصص 10 أركان لعرض وتسويق الصناعات التحويلية للتمور، حيث تتوزع أوقات التسوق على فترتين صباحية ومسائية.

يذكر أن محافظة بيشة تضم 1900996 نخلة بما نسبته 6.7 % من أشجار النخيل في المملكة، وتتميز بإنتاج التمر الصـفـري الذي يعتبر مـن أجـود أنـواع التمـور.