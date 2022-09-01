تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير, رئيس هيئة تطوير المنطقة, مستوى الخدمات المقدمة في مركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير.

#فيديو || الأمير #تركي_بن_طلال يتفقد مستوى الخدمات التنموية والصحية المقدمة في مركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير، ويلتقي بالأهالي. pic.twitter.com/ct3q2VaWp3 — إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 1, 2022

والتقى سموه خلال الزيارة بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وناقش احتياجاتهم, كما وقف على الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي وبحث سبل الارتقاء بجودتها.

وأكد الأمير تركي بن طلال خلال الجولة حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-، على توفير كافة الخدمات بشتى أنواعها في جميع مناطق المملكة, والرقي بمستوياتها لتحقيق سبل الرفاهية لكل مواطن ومقيم, والمنافسة لتحقيق المراكز المتقدمة لجودة الخدمات في كافة القطاعات, مشيراً سموه إلى أن كل محافظة أو مركز أو قرية في عسير هي ” أبها “.