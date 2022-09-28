أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا

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#فيديو ||— إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 28, 2022
الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها، وشهد إعلان العفو عن مواطن قتل مقيما إثر خلاف بينهما،استجابة لشفاعة سموه. pic.twitter.com/7cHLZtXh4T