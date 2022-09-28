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بالمجلس العام بديوان الإمارة

أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا

2022-09-28 الساعة 11:42
أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا
المواطن-الرياض

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استقبل أمير عسير، تركي بن طلال، عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، إذ استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها عبر الاتصال المرئي.

العفو عن قاتل

كما أنهى عددًا من الخلافات، حيث أثمرت شفاعة سموه بإعلان العفو عن مواطن قـتل مقيمًا من الجنسية الإثيوبية إثر خلاف بينهما.  
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