أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا

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الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها، وشهد إعلان العفو عن مواطن قتل مقيما إثر خلاف بينهما،استجابة لشفاعة سموه. pic.twitter.com/7cHLZtXh4T — إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 28, 2022

العفو عن قاتل

استقبل أمير عسير، تركي بن طلال، عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، إذ استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها عبر الاتصال المرئي.كما أنهى عددًا من الخلافات، حيث أثمرت شفاعة سموه بإعلان العفو عن مواطن قـتل مقيمًا من الجنسية الإثيوبية إثر خلاف بينهما.