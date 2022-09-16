أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعد صلاة المغرب يوم أمس في المسجد الحرام، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – .