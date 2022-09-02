ينظم نادي سباقات، غدًا السبت، حفله الـ33 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية بجوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال، وذلك برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

أشواط مهمة:

وتتضمن السباقات عددًا من الأشواط المهمة والمصنفة دوليُّا في مقدمتها كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على المسار الرملي ومسافته 1600م، وسيحصل فيه الفائز على جائزة قدرها مليون ريال.

بالإضافة إلى كأس عكاظ مفتوح الدرجات للثلاث سنوات فأكثر جائزة قدرها 700 ألف ريال.

كما ينظم النادي، كأس الأمير عبدالله الفيصل، في نسخته الأولى الذي استحدثه النادي هذا الموسم تقديرًا للدور الكبير لرائد وباني الرياضة السعودية الأمير عبدالله الفيصل في المجال الثقافي والأدبي والرياضي. وفي خطوة مهمة وافق الاتحاد الدولي IFAHR المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة على رفع تصنيف شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل ليعد شوطًا مصنفًا تم تخصيصه للخيل العربية عمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر، بجائزة مقدارها مليون ريال.

حفل كؤوس الطائف:

وسيشهد الحفل الـ33 حفل كؤوس الطائف بجوائز مالية بمقدار مليون و800 ألف مقسمة على أربعة أشواط، بالإضافة إلى كأس “كيا” على جائزة كيا، لتضاف إلى بقية الثمانية أشواط في يوم سباقي مثير.

فرق فنية تؤدي الفلكلور:

ويُنتظر أن يستمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة، من أبرزها الفرق الفنية التي أدت الفلكلور التراثي والعروض الشعبية، بالإضافة الجوائز المتنوعة المقدمة لهم على هامش السباقات.