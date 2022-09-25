أم الأسير سعدون: خير ولي العهد لن أنساه

فيديو | بعد وساطة ولي العهد.. أم الأسير المغربي إبراهيم سعدون: خير #ولي_العهد لن أنساه ما حييت#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/qj1lILIKq8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2022

حكم بالإعدام:

قدمت أم الأسير المغربي إبراهيم سعدون الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت: إن “خير ولي العهد لن أنساه ما حييت”.تابعت، بحسب “الإخبارية”، أن ولي العهد قام بمجهود كبير للإفراج عنه ضمن أسرى الحرب الروسية الأوكرانية، فيما قدم إبراهيم الشكر للمملكة وحكومتها. وقالت والدته: “خيره عمري ما أنساه حتى الموت، والمملكة بلاد الخير والأمان والناس الطيبين”.وكان إبراهيم سعدون قد صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا؛ بسبب انضمامه للحرب إلى جانب الجيش الأوكراني، حيث تم القبض على الطالب المغربي في إبريل الماضي إلى جانب البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر، بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول. ولقيت وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول، إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية، وأصدرت كل من أمريكا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.