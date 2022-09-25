أم الأسير سعدون: خير ولي العهد لن أنساه

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تابعت، بحسب “الإخبارية”، أن ولي العهد قام بمجهود كبير للإفراج عنه ضمن أسرى الحرب الروسية الأوكرانية، فيما قدم إبراهيم الشكر للمملكة وحكومتها. وقالت والدته: “خيره عمري ما أنساه حتى الموت، والمملكة بلاد الخير والأمان والناس الطيبين”.
فيديو | بعد وساطة ولي العهد.. أم الأسير المغربي إبراهيم سعدون: خير #ولي_العهد لن أنساه ما حييت#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/qj1lILIKq8— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2022