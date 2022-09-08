فجرت امرأة مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلنت أن 3 من أبنائها يدمنون تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي بأخيهم وأختهم الأصغر منهم سنًا.

قصة أم ثلاثة مدمنين

والقصة روتها المستشارة الأسرية حصة صالح المحيميد “أم اليسر”، والتي قالت في تغريدة لها : تواصلت معي على بث التيك توك أم لثلاثة مدمنين ومروجين للمخدرات تطالب الجهات المختصه التدخل في القبض على أبنائها بعد محاولات الشروع بقتلها والتحرش بأختهم وأخيهم الصغير علمًا أنها تبلغ عنهم ويتم سجنهم لأشهر ويخرجون ومستمرون بالتعاطي والمتاجرة” على حد قولها.

وردت أم اليسر بالقول:”ثقي عزيزتي الأم لثلاثة مدمنين أن حكومتنا في المملكه العربية السعودية تعمل على قدم وساق في القضاء على المخدرات ولن تقصر معك بحول الله وقوته وكلي أمرك لله ثم لحكومتك”

الأم تروي قصة أبنائها

وتداول المغردون مقطعًا صوتيًا للأم وهي تحكي قصة أولادها الثلاثة حيث يبلغ أكبرهم 26 عامًا وقد اعتادوا إدمان كافة أنواع المخدرات بما فيها الحشيش والشبو وغيرها من المخدرات.

وأضافت أنهم يحصلون على المخدرات من قرنائهم الذين يعطونهم ما يتعاطونة مقابل بيع المخدرات إلى الشباب الآخرين وأنهم يفرطون في التعاطي لدرجة أنهم يفقدون الوعي في الشارع ويتصل بها البعض ليخبرها بأن ابنها ملقى على الأرض فتقوم بسحبه إلى المنزل.

وتابعت أن الابن الأكبر سبق أن تحرش بأخيه ذي الـ8 سنوات وقامت بطرده من المنزل بعدما حكى لها ابنها الأصغر تفاصيل الواقعة. وعبرت الأم المكلومة عن صدمتها وذهولها مما آل إليه حال أبنائها الثلاثة مطالبة الجهات الرسمية بالتدخل والقبض عليهم.