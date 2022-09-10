سمع سكان العاصمة الأفغانية كابل سلسلة انفجارات دوت في المنطقة الأمنية 13 قرب سوق بحر سراب، ومحطة حافلات بولي- خوشك.

وأوضحت صحيفة “اطلاعات روز” الأفغانية، أنه في حوالي الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13- بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي- خوشك.

أنباء عن سقوط ضحايا:

وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.

ووفقًا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.