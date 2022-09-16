تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدخل البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة، القوي على قدم سالم الدوسري لاعب الهلال خلال مباراة الفريقين بـ دوري روشن السعودي.

وقام اللاعب البرازيلي بالرد على اعتداء وتدخل الدوسري عليه حينما كان الأول لاعبًا للنصر في الموسم الماضي.

وكان سالم الدوسري دهس رأس أنسيلمو في 16 ديسمبر من العام الماضي، في مباراة فاز فيها النصر على الهلال بنتيجة 2/ 0 في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ويبدو أن لاعب الوحدة لم ينسَ هذا التدخل ليأخذ بثأره في مباراة اليوم بين الفريقين.