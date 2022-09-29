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أهالي الرياض الأكثر شكوى من الأزمات القلبية

2022-09-29 الساعة 7:03
أهالي الرياض الأكثر شكوى من الأزمات القلبية
المواطن - واس

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تلقت غرف عمليات هيئة الهلال الأحمر بمختلف مناطق المملكة 5354 بلاغا لحالات الأزمات القلبية منذ بداية عام 2022م وحتى الآن، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع البلاغات حسب كل حالة، ما بين الإسعاف في الموقع أو النقل إلى المستشفيات.

بلاغات الأزمات القلبية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع في تصريح له -بمناسبة الاحتفال بيوم القلب العالمي- أن منطقة الرياض تصدرت عدد بلاغات الأزمات القلبية بواقع 1863 بلاغا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1453 بلاغا، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بفارق كبير حيث تلقت غرفة عملياتها 577 بلاغا. وتابع أن منطقة عسير جاءت في المرتبة الرابعة بواقع 449، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 317 بلاغا، ثم منطقة القصيم بـ182 بلاغا، ومنطقة جازان بـ130، ومنطقة تبوك بـ104 بلاغات، ومنطقة الباحة بـ101 بلاغ.

الجوف أقل المناطق

وعن أقل المناطق التي تلقت غرف عملياتها بلاغات الأزمات القلبية، فقد كانت منطقة الجوف بـ95 بلاغا، ثم الحدود الشمالية بـ29 بلاغا، ومنطقة نجران بـ28 بلاغا، وأخيرا جاءت منطقة حائل كأقل المناطق إبلاغا عن حالات الأزمات القلبية بواقع 26 بلاغا. وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر السعودية تحرص على توفير جميع الإمكانات لمساعدة مرضى الأزمات القلبية وإنقاذهم في الوقت المناسب، وهو ما دفعها لتفعيل مسار الجلطات القلبية ضمن مشروع المسارات التخصصية, مضيفًا أن المسار يهدف لتحسين وصول الرعاية الصحية المناسبة لمرضى الأزمات القلبية وتحسين نتائج التعامل مع الحالات، وذلك من خلال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأزمات القلبية في مرحلة ما قبل المستشفى وتوجيههم إلى المستشفيات القادرة على التعامل مع حالاتهم، كاشفا أن أكثر من 290 مريضا استفاد من مسار الجلطات القلبية منذ تفعيلة وحتى الآن. أهالي الرياض الأكثر شكوى من الأزمات القلبية - المواطن
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