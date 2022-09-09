شكا عدد من أهالي حي الحسام في مدينة الدمام، من عدم وجود شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت، إذ تنتظر 850 وحدة سكنية إدخال هذه الشبكات منذ 3 سنوات.

فيديو | أهالي حي الحسام.. 3 سنوات من الانتظار لمعالجة شبكات الاتصالات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QZkPsAOYhU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2022

بيع المنازل:

وحسب تقرير لـ”نشرة النهار”، على قناة “الإخبارية”، فإن عدم توصيل خدمة الإنترنت إلى الحي جاء بسبب أن مقاول المشروع لم يكمل تركيب صناديق الاتصالات لكل منزل؛ ما دفع عدد من السكان إلى بيع منازلهم؛ نظرًا للتأثر.

الشبكات موجودة:

وقال أحد سكان الحي: إن منزله تم الانتهاء من بنائه منذ سنة، وللأسف صُدِم من عدم توفر الإنترنت في الحي، موضحًا أنه عندما يرى معاناة جيرانه من الأمر يتردد كثيرًا من الانتقال للعيش في البيت الذي أسسه.

وأوضح أن شبكات وتمديدات الاتصالات موجودة، لكنهم ينتظرون الشركة المسؤولة لتوصيل التمديدات الداخلية لهذه الأسلاك.

فيما أوضح آخر أن أزمة تأخر إدخال الإنترنت أثرت بشكل كبير، ما اضطر عدد من السكان إلى بيع منازلهم والسكن خارج الحي، من أجل إنجاز أعمالهم ودراسة أبنائهم.