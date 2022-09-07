دعمت المملكة مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل أكثر من رائع، وعملت على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه الشركات التي أبدت رغبتها في العمل بهذا المجال، لتصبح المملكة واحدة من الدول التي تمتلك أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط ليس هذا فحسب بل وصنفت الشركات التي تعمل في هذا المجال بأنها من الأفضل على مستوى العالم.

وهناك العديد من الخدمات التي تقدمها أشهر شركات الاتصالات بالمملكة وهي كما يلي:

1- شركة STC

تعتبر شركة STC (شركة الاتصالات السعودية) الشركة الوطنية الأولى التي تقدم خدمات الاتصالات والانترنت داخل المملكة العربية السعودية، وتم تأسيس الشركة عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء السعودي.

ويعتبر نظام سوا هو النظام الأشهر والمفضل لدى عملاء شركة STC (شركة الاتصالات السعودية) نظرًا لما يوفره هذا النظام لعملاء الشركة من باقات شحن سوا المتعددة تناسب جميع الفئات.

3 فئات لـ باقات سوا:

وتنقسم باقات سوا إلى ثلاث فئات، الفئة الشهرية، والفئة اليومية، وفئة أخرى لباقات المكالمات المحلية فقط، الباقات الشهرية تبدأ تكلفتها من 30 ريالاً وتصل حتى 220 (غير شاملة الضريبة – الأسعار شاملة الضرائب تبدأ من 34.5 ريال وتصل حتى 253 ريالاً للباقة الأكبر).

أما الباقات اليومية تكون تكلفتها من 10 إلى 15 ريالاً (11.5 إلى 17.5 ريال شاملة الضريبة).

وبالنسبة إلى فئة باقات المكالمات المحلية، فتكون من 100 إلى 200 دقيقة، وتكلفة أسعارها تكون من 20 إلى 35 ريالاً وتكون صالحة لمدة 4 أسابيع.

ويمكن شحن بطاقات سوا باستخدام بطاقات شحن سوا مسبقة الدفع، المتوفرة لدى موقع بطاقاتي بأفضل سعر بالمملكة.

إلغاء الباقات وأسعار المكالمات:

١- لإلغاء التجديد التلقائي لأي باقة من باقات سوا أرسل 7009 إلى 900

٢- أسعار المكالمات بعد انتهاء دقائق باقات سوا هي 55 هللة لكل دقيقة

٣- أسعار البيانات بعد انتهاء بيانات باقة سوا هي 2 ريال لكل ميجابايت

كما تقدم شركة STC أيضًا لعملاء الانترنت باقات مميزة للغاية تدعى “كويك نت” لشحن باقات الانترنت بطريقة سهلة و باقات مميزة لعملائها.

ويمكن شحن باقات كويك نت الخاصة بك عن طريق بطاقات شحن كويك نت مسبقة الدفع المتوفرة بالعديد من الفئات لتناسب جميع احتياجات مشتركي الباقة، وتبدأ من شهر حتى 3 أشهر بسعة باقات تبدأ من 10 جيجا مرورًا بـ 500 جيجا بايت وحتى باقات الإنترنت غير المحدودة.

طريقة شحن كويك نت

ولمعرفة طريقة شحن كويك نت stc اتبع الخطوات التالية:

أرسل رسالة قصيرة إلى 1500 تحتوي على: * 155 * رقم الشحن * رقم الهوية #

2- شركة موبايلي

أما شركة موبايلي فتعد ضمن الشركات المؤثرة والمميزة للغاية في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست الشركة في عام 2004 كشركة مساهمة سعودية، بعدما تحصلت على رخصة الهاتف المحمول الثانية

وتوفر شركة موبايلي لعملائها العديد من الباقات اليومية أو حتى الشهرية التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات.

ومن باقات شحن موبايلي:

– موبايلي مفوتر، لعملاء الفاتورة والتي تبدأ تكلفتها من 50 وحتى 400 ريال (57.5 حتى 460 ريالاً شاملة الضريبة)

– موبايلي مسبقة الدفع، وتتوفر العديد من الباقات التي تبدأ تكلفتها من 30 حتى 360 ريالاً (40 حتى 400 ريال شاملة الضريبة)

وأفضل طريقة لشحن باقات موبايلي هي البطاقات المسبقة الدفع وهي بطاقات تحتوي على كود سري يرسل إليك عبر بريدك الإلكتروني لتتمكن من شحن رصيد جوالك الذي ينتمي لشركة موبايلي، وتتعدد فئات هذه البطاقات حيث تبدأ من ٢٠ ريالاً وحتى ٣٩٥ ريالاً سعودياً، وكل ما عليك هو شحن كود البطاقة عن طريق تطبيق موبايلي على جوالك الخاص، أو حتى باستخدام الكود التالي: * 1400 * رقم إعادة الشحن # ثم تضغط اتصال.. وفور شحن البطاقة، سوف ترى الرصيد على هاتفك بشكل فوري.