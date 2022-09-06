قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي: إن انقطاعًا جديدًا للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية، وضع المحطة للمرة الثانية “على بعد خطوة من كارثة إشعاعية”.

خطاب ليلي:

وألقى زيلينسكي، خلال خطابه الليلي المصور، الاثنين، اللوم على تجدد القصف الروسي على المحطة.

وأضاف رئيس أوكرانيا: “مرة أخرى، للمرة الثانية بالفعل، وبسبب الاستفزاز الروسي، أصبحت محطة زابوريجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية”.

قصف محطة زابوريجيا:

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة، وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرًا عن الوضع في المحطة، الثلاثاء.

وقال زيلينسكي: إن قصف أراضي المحطة يعني أن روسيا “لا تهتم بما ستقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تكترث بما سيقرره المجتمع الدولي”.