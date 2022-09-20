بعد أن أزعجت إشاعات إصابته بالزهايمر، عائلته ومحبيه في مصر والوطن العربي، شارك الفنان عمر مصطفى متولي صورة تجمعه بخاله الزعيم عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “ربنا يخليك لينا”.

رواج كبير:

ورغم أن الصورة يرجح أنها معدلة بواسطة تقنية “فوتوشوب”، لإبداء الفنان المصري بملامح أصغر سنًّا، إلا أنها لقيت رواجًا كبيرًا بعد دقائق من نشرها.

وتمنى الجمهور للفنان المصري القدير دوام الصحة والعافية، وأن يعود ليمتعهم بأعماله التي عشقها محبوه كبارًا وصغارًا.

غياب عن التمثيل:

وكان الإعلامي المصري محمد الباز أعلن، الجمعة الماضية، عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدًا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى، ليخرج عصام الإمام شقيق الزعيم وينفي تصريحات الباز، مؤكدًا أن الفنان المصري بخير.

وكان المنتج عصام إمام كشف عن تطورات حالته الصحية، وما أثير عنها في الآونة الأخيرة، قائلًا: “الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه”.