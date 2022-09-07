منعت مدينة هارلم الهولندية الإعلان عن بيع اللحوم ومنتجاتها في الأماكن العامة، لتصبح أول مدينة في العالم تقوم بهذه الخطوة الغريبة.

حظر الإعلان عن اللحوم

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قررت المدينة الواقعة غربي أمستردام، حظر الإعلان عن اللحوم بدءا من عام 2024، في محاولة للحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري.

وأثار القرار شكاوى من العاملين في إنتاج اللحوم، حيث يرون أن السلطات المحلية “تتمادى في فرض الوصاية على السكان”.

اللحوم والمناخ

وتشير دراسات حديثة إلى أن إنتاج الغذاء مسؤول عن ثلث إجمالي الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، بينما يخلف إنتاج اللحوم من الحيوانات ضعف حجم التلوث مقارنة بالأطعمة النباتية.

وتنتج الثروة الحيوانية انبعاثات كبيرة من الميثان، وهو أحد أبرز الغازات الدفيئة

وقالت زيجي كلازيس، وهي عضو حزب “اليسار الأخضر” الذي صاغ اقتراح منع الإعلان عن اللحوم، إنها لم تكن تعلم أن هارلم ستكون أول مدينة تطبق هذه السياسة في العالم عندما اقترحتها.

وأضافت “نحن لا نتحدث عما يحضره الناس في مطبخهم. إذا أرادوا الاستمرار في تناول اللحوم فلا بأس. لكن لا يمكننا إخبار الناس بوجود أزمة مناخية وفي الوقت ذاته تشجيعهم على شراء المنتجات التي تشكل جزءا من السبب”.

واستطردت السياسية الهولندية: “بالطبع هناك كثيرون يجدون القرار شائنا ومتعصبا، لكن هناك أيضا آخرين يعتقدون أنه قرار جيد”.