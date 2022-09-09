وفق البروتوكول المتبع في بريطانيا ستكون هناك إجراءات قبل دفن جثمان الملكة إليزابيث التي توفيت يوم أمس بعد 70 عامًا من الجلوس على عرش بريطانيا العظمى.

عودة الملك تشارلز الثالث

ومن المقرر أن يعود إلى لندن اليوم الملك تشارلز الثالث الذي سيتم تتويجه ملكًا رسميًا للبلاد وسيلتقي في لندن برئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة ورئيس أساقفة كانتربري وعميد وستمنستر.

نقل جثمان الملكة إليزابيث

وسيتم نقل جثمان الملكة الراحلة من قصر بالمورال إلى إدنبرة ووضعه في غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس. والأحد سيسافر الملك الجديد تشارلز الثالث إلى قصر هوليرود هاوس حيث يتم تمييز وصوله بـ “مراسم المفاتيح” وسيتسلم مفاتيح إدنبرة من عميد المدينة.

ويوم الاثنين سيسافر الملك إلى أيرلندا الشمالية تحديدا إلى قلعة هيلزبره “المقر الرسمي للسيادة في أيرلندا الشمالية” وسيلتقي بالوزير الأول ونائبه ورئيس مجلس أيرلندا الشمالية.

ويوم الثلاثاء المقبل سيُنقل الجثمان عبر سانت بانكراس إلى غرفة العرش في قصر باكنغهام بلندن، وفي وقت لاحق سيتم نقله إلى قصر وستمنستر وسيبقى هناك لخمسة أيام حيث سيكون للعامة فرصة تقديم تعازيهم.

ويوم الأربعاء سيسافر الملك إلى كارديف حيث يقام قداس في كاتدرائية لانداف، وسيستقبل الوزير الأول وبعض المسؤولين في قلعة كارديف.

ويوم الخميس المقبل يعود الملك إلى لندن ويعقد اجتماعات مع كبار أركان الدفاع ومفوض شرطة العاصمة ورؤساء وزراء بعض الدول التابعة للتاج البريطاني.

ويوم الجمعة القادم ستكون الاستعدادات النهائية للجنازة ويُقام في المساء مراسم استقبال للملوك ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء وغيرهم من الضيوف القادمين من أنحاء العالم لأداء واجب العزاء.

يوم الجنازة المنتظر

أما يوم السبت القادم فستبدأ مراسم الجنازة ودفن الجثمان والتي يُرجح إجراؤها من قبل عميد وستمنستر حيث ستبدأ المراسم في تمام الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى منتصف اليوم تقريبًا.