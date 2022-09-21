تعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (92) بعضًا من إجراءات السلامة المتبعة في المسجد الحرام، حيث تعمل إدارة السلامة على متابعة أجهزة السلامة بالمسجد الحرام وساحاته والتأكد من جاهزيتها وسلامتها وإبلاغ الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق الإطفاء بالمسجد الحرام وساحاته، والتأكد من سلامة نطاقات وأماكن العمل بالمسجد الحرام وساحاته وعزلها عن أماكن المشاة والمصلين، وكذلك التأكد من سلامة طرق المشاة بالمسجد الحرام وساحاته وإزالة جميع ما يعوق حركة الزوار.

اشتراطات سلامة:

كما تعمل على رصد الأعمال غير المستوفية لاشتراطات السلامة بالمسجد الحرام وساحاته وإيقافها إلى حين استكمال المتطلبات النظامية، وفحص ومعاينة أماكن العمل بالمسجد الحرام وساحاته بشكل دوري، ومتابعة مخارج الطوارئ والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، بالإضافة إلى التعاون مع فرق الدفاع المدني بالمسجد الحرام وساحاته، وإعداد المحتوى التوعوي الخاص بأمور السلامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشره وعرضه.

وقد كانت إدارة السلامة جزء من إدارة الأمن والسلامة قبل أن تنشئ لها وحدة بمسمى وحدة السلامة وذلك عام 1436هـ بقرار الرئيس العام والتي تتبع إدارياً لإدارة الأمن والسلامة.

تطوير الوحدة:

وفي عام 1437هـ صدر قرار بتطوير وحدة السلامة من وحدة إلى إدارة تتبع -أيضاً- للإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، وذلك على أثر النظرة المستقبلية من لدن معاليه لتطوير وهيكلة إدارات الرئاسة.

وفي عام 1443 هـ تم فصل إدارة السلامة عن الإدارة العامة للأمن والسلامة، وأصبحت الإدارة العامة للسلامة ويتبع لها إدارة السلامة، جميعها تتبع لوكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر.

وصدر قرار الرئيس العام في عام 1444 هـ بتغيير مسمى إدارة السلامة إلى إدارة السلامة بالمسجد الحرام، وإنشاء إدارة السلامة بالمرافق الخارجية حيث تتبعان للإدارة العامة للسلامة التابعة لوكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر.