أجلت السلطات الكورية الجنوبية الآلاف من السكان مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة، وسط توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

إجلاء 3500 شخص

وأشارت محطات إذاعية كورية إلى أنه تم نقل نحو 3500 شخص إلى مناطق آمنة، اليوم الثلاثاء، تحسبًا لوصول الإعصار.

كما تم توجيه حوالي 15 ألف شخص بمغادرة منازلهم في المناطق المهددة بالانهيارات الأرضية والفيضانات.

توقعات بتقدم الإعصار

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق كوريا ويمر على بُعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية في حوالي منتصف اليوم.

وقد تسبب الإعصار في تسجيل خسائر في البنية التحتية، فضلًا عن تأثيره على سير الحياة اليومية، من خلال إلغاء المئات من الرحلات الجوية وتعليق العمليات التجارية وإغلاق المدارس.