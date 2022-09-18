تحدث سعيد الجوبير، أحد المتضررين من التداول بالفوركس، عن المأساة التي يتعرض لها المتداولون بالفوركس غير المرخص.

خسر أكثر من 20 مليون في الفوركس..

ضحية تداول: بجانب أساليب الإغراء في البداية كانوا يعرضون علينا طرق تداول يقولون أنها حلال وبعيدة عن الحرام#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LApdWBIiVA — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 18, 2022

وقال الجوبير خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا: عندما كنت أستشير في بداية التداول، كنت أجد كثيرًا من حولي إما مشترك أو ينصحني بالاشتراك، وغامرت بمبلغ 100 ألف ريال في البداية وسألت عددًا من الناس.

أساليب إغراء:

وتابع أنه بجانب أساليب الإغراء في البداية كانوا يعرضون علينا طرق تداول يقولون إنها حلال وبعيدة عن الحرام، والنسبة كانت 7%، ولكن كانت هناك نسب أعلى ولكن تكون عالية المخاطر، وكنت حريصًا على حصولي على أموال بطريقة سليمة.

خسارة بالملايين:

وأردف: كان هناك شخص موظف بإحدى الشركات الكبيرة، وحصل على شيك ذهبي بعد التقاعد المبكر وكانت زوجته مديرة مدرسة وحصلت وابنه على قرض من البنك أيضًا، ليجمع حوالي 8 ملايين ريال، إلا أنه بعد التداول لم يحصل على أي ربح تمامًا من هذا المبلغ، والآن يسكن الشخص في سكن إيجار، وهناك قصص كثيرة حزينة بسبب التداول، وهناك من دخل المستشفيات، وهناك آخرون فقدوا الثقة في الجميع بعد خسارة مبالغ كبيرة”.