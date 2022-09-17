اندلعت أعمال شغب شمالي العاصمة الأردنية عمّان، السبت، بعد مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره رميًا بالرصاص إثر خلافات عائلية، فيما قال مسؤول أردني إنه تم “أخذ خطوة أمنية” لاحتواء الموقف.

وأفاد مراسل سكاي نيوز في عمّان بأن أعمال الشغب التي شملت إحراق ممتلكات وقعت في منطقة شفا بدران شمالي العاصمة الأردنية.

إحراق منازل:

وشهدت المنطقة إحراق منازل وعدد من المركبات فيما انتشرت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك في المنطقة للسيطرة على أعمال الشغب.

تفاصيل الواقعة:

وقال مصدر أمني إن بلاغًا ورد لمديرية شرطة شمال عمّان فجر اليوم يفيد بوجود جثة داخل إحدى المركبات تعود لشاب ثلاثيني تبين أنه تعرض للإصابة بعيار ناري.

وأضاف أن الضحية تعرضت للإصابة بعيار ناري أدت إلى وفاتها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادثة وجرى تحديد القاتل، وباشرت الأجهزة المختصة البحث عنه لإلقاء القبض عليه.