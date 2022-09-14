يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لتعديل مساره في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد.

الخليج يُعاني أمام فرق جدة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الخليج، مساء يوم غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من سلسلة نتائج سلبية أمام أندية جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 12 مباراة ضدهم، خسر 7 مرات، وتعادل في 5 مواجهات.

على الجانب الآخر، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا مميزًا أمامه في الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة لقاء الغد، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الضيف في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.