تنتظر الجماهير مباراة الطائي ضد الفتح، في بطولة دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتحقيق الفوز.

الطائي ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الفتح عند الساعة 6:55 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مباراة اليوم، وهو يملك في رصيده 6 نقاط، في حين أنه كان بلا نقاط خلال المرحلة ذاتها الموسم الرياضي الماضي، ما يؤكد تطور اللاعبين وصعوبة المواجهة.

ولعب الطائي ضد الفتح مرتين ضمن منافسات دوري المحترفين في الموسم الرياضي الماضي، وشهدت فوز فارس الشمال بنتيجة إجمالية 3/1.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز التاسع.