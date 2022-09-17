أعلنت القنصلية السعودية في إسطنبول، أنه تم نقل فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي.
إخلاء طبي للمملكة:
وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إن قنصل المملكة وأعضاء القنصلية السعودية بإسطنبول، ودّعوا اليوم طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وعلى متنها الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع في إسطنبول.
توجيهات القيادة الرشيدة:
وأشارت قنصلية المملكة في إسطنبول، أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، وبمتابعة وزير الخارجية.
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