أعلنت القنصلية السعودية في ‎إسطنبول، أنه تم نقل فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي.





إخلاء طبي للمملكة:



‏وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إن قنصل المملكة وأعضاء القنصلية السعودية بإسطنبول، ودّعوا اليوم طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وعلى متنها الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع في إسطنبول.

توجيهات القيادة الرشيدة:

وأشارت قنصلية المملكة في إسطنبول، أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، وبمتابعة وزير الخارجية.