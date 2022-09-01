أعلنت السفارة السعودية في جورجيا عن إخلاء طفل سعودي من تبليسي لاستكمال العلاج في المملكة.

إخلاء طبي من جورجيا للسعودية

وقالت السفارة في بيان لها : إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة بنقل ظهر اليوم طفل عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي إلى المملكة لاستكمال علاجه.