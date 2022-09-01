أعلنت السفارة السعودية في جورجيا عن إخلاء طفل سعودي من تبليسي لاستكمال العلاج في المملكة.
إخلاء طبي من جورجيا للسعودية
وقالت السفارة في بيان لها : إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة بنقل ظهر اليوم طفل عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي إلى المملكة لاستكمال علاجه.
نقل مواطن ومرافقيه وطفل مع عائلته
ويوم الأحد الماضي أعلنت السفارة أنها قامت، بنقل مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته، بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجهم.
وقالت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”: “إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة، قامت السفارة بنقل كل من مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجهم، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل”.
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