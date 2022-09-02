تأمل جماهير النادي الأهلي في حدوث استقرار إداري مع المجلس الجديد برئاسة وليد معاذ خلال الفترة المقبلة، أملًا في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

انطلاقة محبطة للأهلي

وأحبط الأهلي جماهيره بعد هبوطه لدوري يلو، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي على أرضه ضد القيصومة، قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام الأخدود، ليحتل المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.

وجاءت البداية المخيبة للآمال، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالتها إلى وزارة الرياضة، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي، وفتحت الإدارة المدرجات للجماهير، كما التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

استمرار إدارة وليد معاذ

وأكد العضو الذهبي بالنادي الأهلي، خالد أبو راشد أن الأعضاء الذهبيين يطلبون من وزارة الرياضة استمرار وليد معاذ رئيسًا لمجلس الإدارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتابع: “غالبية الأعضاء الذهبيين رشحوا وليد معاذ رئيسًا للنادي، ونعلن كغالبية الأعضاء عدم عقد جمعية عمومية غير عادية طوال الموسم وأن يستمر تكليفه رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “نعمل على أن نكون فريقًا واحدًا بدء من الإدارة والأعضاء الذهبيين والجماهير، ومن الأفضل أن الأصوات توزعت بين عدد من الأعضاء ولم تبق بيد عضو واحد”.