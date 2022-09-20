أعلن نادي أُحد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الألباني إرنست جوكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

إرنست جوكا يدرب نادي أُحد

ونشر حساب نادي أُحد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدرب إرنست جوكا بعد التوقيع على عقد يمتد حتى نهاية منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/ 2023.

وتمت مراسم التوقيع اليوم في مقر النادي داخل قاعة إدارة الاتفاق والإعلام، حيث وقع الرئيس التنفيذي سعود الحربي العقد مع إرنست جوكا، الذي حرص على الترحيب بالجميع، وقدم شكره للإدارة على ثقتها وتدريبه الفريق هذا الموسم.

أُحد بالدوري

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد لمواجهة نظيره العربي بعد فترة التوقف الدولي الحالي، يوم 4 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة، والتعادل مرتين والخسارة مثلهما.