في إنجاز طبي مميز؛ تمكن فريق من الأطباء من إزالة ورم بوزن 100 رطل، لامرأة برازيلية في مستشفى في ريو دي جانيرو.

ووفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية؛ فقد تعايشت السيدة البريطانية مع الورم الكائن فوق الجزء الأوسط من جسمها، لمدة 5 سنوات، إلا أن حالتها تفاقمت ما اضطر الأطباء لإجراء العملية بشكل طارئ.



تعايش لـ 5 سنوات:

وقال الطبيب جلاوشيو بويشات، الذي نشر صور الورم: إن العملية استغرقت ساعتين لإزالة الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل، ويبلغ طولها 4 أقدام وتسع بوصات، وكانت تزن 330 رطلًا وقت العملية.

كما أشار إلى أن المريضة كانت تبلغ من العمر 45 عامًا، وتعايشت مع المرض لمدة 5 سنوات، حتى تم إجراء العملية بشكل طارئ لها يوم الأربعاء.

نتائج الخزعة:

ولم يذكر الطبيب سبب تعايش المريضة مع الورم طوال السنوات السابقة؛ إلا أنه وموظفيه يعتقدون أنه قد يكون تطور في رحمها، لافتين إلا أن نتائج الخزعة منه ستستغرق حوالي 3 أسابيع.

يذكر أن المرأة بصحة جيدة، ومستقرة، وتتنفس بدون مساعدة من الأجهزة، كما أنها بدأت في التحدث وتناول الطعام.