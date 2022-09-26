إشادة بتفاعل أهالي تبوك مع الاحتفالات

أثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تفاعل أهالي المنطقة في احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة والتي تُوّجت بالمشاركة المتميزة بالحفل الغنائي لفنان العرب الفنان محمد عبده والحضور اللافت على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك مساء أمس. وقال أمير تبوك في تصريح صحفي: إن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة وكل من ينتمي لهذا الوطن الغالي في هذه المناسبة الغالية والتي جسدت مشاعر الحب والولاء والانتماء غير المستغربة للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. جهود آل الشيخ: وأشاد في هذا الصدد بجهود المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وكذلك القائمين على الفعاليات من منسوبي الهيئة العامة للترفيه ودورهم البارز في المشاركة الفاعلة والمتميزة بالاحتفاء باليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة وفي ختام تصريحه سأل الأمير فهد بن سلطان، المولى عز وجل بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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