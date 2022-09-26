Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

49m

4 مسارات لتعزيز العلاقات السعودية الإندونيسية
https://www.almowaten.net/?p=4582987

58m

نفاد 80% من تذاكر قمة النصر والاتحاد
https://www.almowaten.net/?p=4582951

1h

إنشاء موقع إمام بمكتبة رقمية شاملة
https://www.almowaten.net/?p=4582975

1h

إطلاق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد
https://www.almowaten.net/?p=4582945

1h

إتلاف 10 ملايين جرعة لقاح موديرنا
https://www.almowaten.net/?p=4582801

1h

تعاقد الأهلي مع موسيماني بداية التصحيح
https://www.almowaten.net/?p=4582927

2h

عبدالإله المالكي يشارك بمباراته الأولى مع الهلال
https://www.almowaten.net/?p=4582901

2h

لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك الحالة
https://www.almowaten.net/?p=4582839

2h

السديس يوجه بإنشاء إدارة تنمية إدارية
https://www.almowaten.net/?p=4582475

2h

والدة نواف الخالدي تشكر الجماهير
https://www.almowaten.net/?p=4582835

آخر الاخبار
حضور لافت لحفل محمد عبده

إشادة بتفاعل أهالي تبوك مع الاحتفالات

2022-09-26 الساعة 1:11
إشادة بتفاعل أهالي تبوك مع الاحتفالات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تفاعل أهالي المنطقة في احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة والتي تُوّجت بالمشاركة المتميزة بالحفل الغنائي لفنان العرب الفنان محمد عبده والحضور اللافت على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك مساء أمس. وقال أمير تبوك في تصريح صحفي: إن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة وكل من ينتمي لهذا الوطن الغالي في هذه المناسبة الغالية والتي جسدت مشاعر الحب والولاء والانتماء غير المستغربة للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

جهود آل الشيخ: 

وأشاد في هذا الصدد بجهود المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وكذلك القائمين على الفعاليات من منسوبي الهيئة العامة للترفيه ودورهم البارز في المشاركة الفاعلة والمتميزة بالاحتفاء باليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة وفي ختام تصريحه سأل الأمير فهد بن سلطان، المولى عز وجل بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير سعيود مفتاح تألق الطائي
الرياضة

أمير سعيود مفتاح تألق الطائي

الرياضة
مذنب يشع فوق الأرض لأسابيع ويزورنا ثانية...
حصاد اليوم

مذنب يشع فوق الأرض لأسابيع ويزورنا ثانية...

حصاد اليوم
ولي العهد يستقبل المواطنين .. الأربعاء
جديد الأخبار

ولي العهد يستقبل المواطنين .. الأربعاء

جديد الأخبار
3000 سلة غذائية تصل إلى عدن
جديد الأخبار

3000 سلة غذائية تصل إلى عدن

جديد الأخبار
مدافع نابولي يرفض الاتحاد!
الرياضة

مدافع نابولي يرفض الاتحاد!

الرياضة
بالفيديو.. مستثمر إنجليزي يستبق ميزانية السعودية 2018...
آخر الاخبار

بالفيديو.. مستثمر إنجليزي يستبق ميزانية السعودية 2018...

آخر الاخبار
مليون ريال خسائر العبث بالممتلكات العامة سنويًّا.....
جديد الأخبار

مليون ريال خسائر العبث بالممتلكات العامة سنويًّا.....

جديد الأخبار
الصحة: تسجيل 1325 حالة جديدة بفيروس كورونا...
أخبار كورونا

الصحة: تسجيل 1325 حالة جديدة بفيروس كورونا...

أخبار كورونا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه