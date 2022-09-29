إصابة سالم الدوسري تفيد نجم الهلال !

سيغيب سالم الدوسري نجم الهلال عن مباريات الزعيم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية باستئصال الزائدة الدودية يوم الاثنين الماضي.
وبسبب العملية الجراحية، فإنه من المتوقع غياب الدوسري لمدة تصل إلى شهر مما يعني عدم مشاركته في أي مباراة بـ دوري روشن السعودي للمحترفين حتى التوقف الدولي القادم في منتصف شهر أكتوبر.
تلك المدة ستمنح اللاعب البرازيلي ميشال ديلجادو الفرصة لكي يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني رامون دياز أساسيًا في المباريات المقبلة لـ الهلال، بعد أن طالبت الجماهير بمشاركته نظرًا لتراجع مستوى الدوسري بالفترة الأخيرة.
سالم الدوسري يغيب
الدوسري، سيغيب عن مباريات الهلال أمام كل من ” التعاون، الاتفاق، الشباب، الطائي” في دوري روشن.
أيضًا سيُعاني الهلال من فقدان 8 لاعبين مع الدوسري في لقاء التعاون وهم ” “سلمان الفرج بإصابة في العضلة الخلفية، محمد العويس بإصابة في مفصل الكاحل، جوستافو كويلار مصاب في عضلة الساق الخلفية، علي البليهي مصاب في العضلة الضامة، ياسر الشهراني مصاب في العضلة الخلفية”.
بجانب غياب كل من محمد كنو للإيقاف وعدم جاهزية كل من عبدالله عطيف وعبدالإله المالكي ليُصبح مجموع الغائبين 9 لاعبين بحسب ما ذكره الإعلامي عيسى الروقي.