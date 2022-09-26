إصابة مفوض عسكري بمكتب للتجنيد بروسيا

أكد حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إيجور كوبزيف، أن شاباً أطلق النار على مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مدينة “أوست أوليمسك” بمنطقة إيركوتسك في سيبيريا. إطلاق نار وقال كوبزيف- في تصريح صحفي، اليوم الاثنين- إلى إصابة المفوض العسكري ألكسندر إليسيف، بجروح في صدره جراء إطلاق النار، موضحاً أن حالته خطيرة للغاية. وأضاف: “أن ألكسندر إليسيف بالعناية المركزة حالياً في حالة خطيرة للغاية، بينما يصارع الأطباء لإنقاذ حياته”، مؤكداً اعتقال الشاب الذي أطلق النار على الفور. التحقيق بالحادث وكان شاب يبلغ من العمر 25 عاماً أطلق النار، صباح اليوم، على المفوض العسكري بشكل مباشر من مسافة قريبة، فأصابه بـ 6 طلقات في صدره. وأفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية بأن لجنة التحقيق الإقليمية وخبراء من الطب الشرعي يعكفون الآن على استجواب المتهم، وتوضيح دوافع الجريمة، وتم رفع دعوى جنائية ضد المتهم بموجب مادتي “التعدي على حياة ضابط إنفاذ القانون” و”حيازة أو نقل أو بيع أو تخزين أو حمل أسلحة نارية وذخيرة بشكل غير شرعي” من قانون العقوبات الجنائي.

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