استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عيون الجواء بالقصيم، 14 إصابة إثر وقوع حادث مروري لحافلة داخل مقر إحدى الشركات.

رفع الجاهزية:

وحسبما ذكر حساب تجمع القصيم الصحي على موقع “تويتر”، أنه فور تلقي المستشفى البلاغ، جرى إعلان حالة الطوارئ ” COOD YELLOW”، واستدعى كل الأطقم الطبية، وتم رفع الجاهزية في جميع الأقسام، استعدادًا لاستقبال الحالات.

تقديم الخدمات العلاجية:

واستقبل المستشفى جميع الحالات المصابة، وجرى تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة لجميع المصابين.

وتم تنويم 11 حالة داخل المستشفى، وتحويل حالتين للمستشفيات المرجعية لاستكمال العلاج، في حين غادرت حالة واحدة بعد الاطمئنان على صحتها.