أعلنت شركة أبل عن إتاحة العديد من الإصدارات الحديثة لمستخدمي هواتف آيفون في حالة إذا لم يتمكنوا من التحديث لإصدار iOS 16.

إصدارات جديدة لأجهزة الآيفون

وقال الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إلى جانب iOS 16، أصدرت أبل نسخ iOS 15.7 و iPadOS 15.7. ويستهدف تحديث iOS 15.7 أولئك الذين لا يستطيعون الترقية إلى ‌iOS 16‌”.

وأضاف الخبير التقني فيصل السيف: “بينما يتوفر iPadOS 15.7 ريثما يتم إطلاق iPadOS 16 في أكتوبر”.