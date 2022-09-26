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في نسختها الثانية

إطلاق جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي

2022-09-26 الساعة 7:29
إطلاق جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي
المواطن - الرياض
أطلق منتدى الابتكار الاجتماعي، النسخة الثانية من جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي وذلك بعد تطويرها وتوسيع مجالاتها، والزيادة في حجمها وشمولها، وجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي هي الجائزة الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي.

جائزة سنديان

ويأتي إعلان النسخة الثانية للجائزة، في وقت تشهد فيه المملكة تحوّلات كبرى استجابة لرؤية المملكة (2030) التي أولت اهتماما كبيرا للابتكار الاجتماعي؛ فأسست المبادرات الهادفة إلى تغيير حياة المجتمع إلى الأفضل، وأصحبت المملكة نموذجًا على مستوى المنطقة والعالم؛ بيئةً حاضنة وداعمة للابتكار.

منتدى الابتكار الاجتماعي

ويسعى منتدى الابتكار الاجتماعي من خلال الجائزة إلى تحفيز وتشجيع مبادرات الابتكار الاجتماعي، واكتشاف المبتكرين والروَّاد الذين يؤسسون مشاريعهم، ويطلقون مبادراتهم، ويقدمون حلولًا تتميز بعمق الأثر، وسعة الانتشار، وتُسهم في تحسين حياة المجتمع. وتشمل مجالات الجائزة: المجال الصحي، مجال التعليم، المجال البيئي، المجال الإنساني، مجال الخدمات العامة، مجال تنمية الأسر الأقل دخلًا.

معايير لاختيار الفائزين

وتضع لجنة الجائزة أربعة معايير لاختيار الفائزين من بين المؤسسات والمبادرات المترشحة ومن تلك المعايير: أصالة الفكرة وإبداعها، والنضج المؤسسي والحوكمة والاستدامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي، والانتشار والشمول. ويتفرَّع عن هذه المعايير العامة معايير فرعية ومؤشرات أداء تفصيلية. ويمكن التقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني ابتداءً من 26/9/2022م، وسيكون تاريخ 1/1/2023م هو آخر موعد لقبول المشاركات، فيما سيتم إعلان الفائزين بالجائزة وتكريمهم في الحفل السنوي الذي يقيمه منتدى الابتكار الاجتماعي في شهر فبراير. وقد فازت بالجائزة في نسختها الأولى ثلاث مبادرات وطنية مهمَّة هي مبادرة “تدوير” وتعمل على تقليل الهدر في الطعام من خلال تحويل الفائض منه إلى أسمدة عضوية محسَّنة. ومبادرة “تواصل” وتسعى إلى تطوير برمجيات وأنظمة مساعدة لذوي الإعاقة لتحسين التواصل مع الآخرين، ثمَّ مبادرة “تحَدَّثْ العَرَبِيَّة” التي تسعى لتفعيل اللغة والهوية العربية في حياتنا. كما تم تكريم مبادرة “صناعي” وهي مبادرة غير ربحية تختص بشؤون القطاع الصناعي، ومبادرة “كيس شيك” وتعمل على صناعة مجموعة من المنتجات العصرية الواعية للبيئة، ومبادرة “العناية بالمصحف” وهي تعمل على جمع المصاحف المتعرضة للتلف وإعادة ترميمها وإيصالها للمستفيدين، ومبادرة “نبوغ” وتهتم باكتشاف الموهوبين في العلم الشرعي ورعايتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، ومبادرة “نوِّرني” وهي برنامج يعلِّم القراءة والكتابة ومبادئ الدين للفئة الأمِّية في الأحياء ذات الدخل المحدود.

تكريم مؤسسة مسك

واختارت الجائزة من المبادرات الحكومية وشبه الحكومية، تكريم مؤسسة مسك الخيرية، ومنصة إحسان لريادتهما بين مبادرات الابتكار الاجتماعي. ومن المعلوم أن منتدى الابتكار الاجتماعي/ سنديان، هو أحد مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات، ويجمع المنتدى سنويًا قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي، ويسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلُّم، وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات، وبناء الشراكات بين روَّاد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع.
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