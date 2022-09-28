إعصار إيان المروع يضرب فلوريدا

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وقد وصل إعصار إيان، قبل موعده المتوقع بساعات، وكان قبل ذلك في كوبا وخلف وراءه قتيلين ودمر مساحات شاسعة، وليس هذا فحسب، بل أسقط شبكة الكهرباء تمامًا مما تسبب في ترك أكثر من 11 مليون شخص في الظلام الدامس. وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن خطورة الإعصار جعلته يندرج تحت الفئة الخامسة، مناشدًا السكان بضرورة إخلاء أماكنهم والاحتماء في أماكن آمنة، مضيفًا أن هناك ما يزيد عن 100 ألف منزل عرضة لخطر إعصار إيان، وقد أفادت شركة الكهرباء في فلوريدا بانقطاع الطاقة عن 17255 منزلًا بالفعل.
🛑 #ULTIMAHORA— Espacio Libre (@MolSantiago) September 28, 2022
Los estragos del #HurricaneIan se empiezan a sentir en #Florida.#HurricaneIan #HuracanIan #huracan pic.twitter.com/OHvzlQpjkC
More ground level footage out if #KeyWest #HurricanIan #HurricaneIan #Hurricane #Florida #Flooding #Evacuation #StormSurge #Tornado pic.twitter.com/Xu55MCS58p— Internet Clips 📸 (@intxrnetclips) September 28, 2022