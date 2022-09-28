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بسرعة 155 ميلًا في الساعة

إعصار إيان المروع يضرب فلوريدا

2022-09-28 الساعة 5:33
إعصار إيان المروع يضرب فلوريدا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ضرب إعصار إيان المروع الساحل الغربي لولاية فلوريدا بأمريكا، بسرعة 155 ميلًا في الساعة وصاحبته عواصف تسببت في دمار شديد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقد وصل إعصار إيان، قبل موعده المتوقع بساعات، وكان قبل ذلك في كوبا وخلف وراءه قتيلين ودمر مساحات شاسعة، وليس هذا فحسب، بل أسقط شبكة الكهرباء تمامًا مما تسبب في ترك أكثر من 11 مليون شخص في الظلام الدامس. وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن خطورة الإعصار جعلته يندرج تحت الفئة الخامسة، مناشدًا السكان بضرورة إخلاء أماكنهم والاحتماء في أماكن آمنة، مضيفًا أن هناك ما يزيد عن 100 ألف منزل عرضة لخطر إعصار إيان، وقد أفادت شركة الكهرباء في فلوريدا بانقطاع الطاقة عن 17255 منزلًا بالفعل. إعصار مروع يضرب فلوريدا

ماذا يعني إعصار من الفئة الخامسة؟

تصل سرعة هذه الأعاصير إلى 157 ميلاً في الساعة أو أعلى، وتدل الفئة الخامسة على احتمالية وقوع أضرار كارثية مثل تدمير نسبة عالية من المنازل مع انهيار كامل للأسقف وانهيار الجدران وسقوط الأشجار وشبكات الكهرباء، وغالبًا ما تكون المنطقة المتضررة غير صالحة للسكن لأسابيع أو شهور.

تكلفة أضرار إعصار إيان 

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة تأتي مصحوبة برياح قاتلة وفيضانات على طول ساحل الخليج المكتظ بالسكان. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الأضرار إلى 45 مليار دولار علمًا بأن العواصف المصاحبة لـ إعصار إيان تستمر في الزيادة، وتم نقل شخصين بالفعل إلى المستشفى بعد أن ضرب الإعصار مبنى سكني للمسنين. إعصار مروع يضرب فلوريدا وتم تدمير أجزاء من المبنى بالكامل بالإضافة إلى سقوط الأشجار وغمر الطرق بالماء نتيجة سقوط الأمطار بغزارة، وأظهرت لقطات مسجلة موقف سيارات تم غمره بالكامل. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن الإعصار إيان تجاوز التقديرات السابقة لسرعة الرياح القصوى البالغة 130 ميلاً في الساعة ليصل إلى 155 ميلًا في الساعة، كما توقع أن يغمر الإعصار آلاف المباني تحت الماء.
إعصار مروع يضرب فلوريدا
انقلاب طائرتين على المدرج بسبب قوة العواصف
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