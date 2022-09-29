إعصار إيان يخلف وراءه مئات القتلى  

خلف إعصار إيان مئات القتلى بعد أن ضرب ولاية فلوريدا بسرعة رياح بلغت 150 ميلاً في الساعة مع مصاحبته لعواصف مرعبة، مخلفًا وراءه دمارًا كاملًا، بحسب صحيفة نيويورك بوست.
وقالت السلطات إن عدد القتلى يُعد بالمئات لكن لا تزال الأرقام غير مؤكدة، وذلك مع استمرار إعصار إيان في شق طريقه عبر الولاية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عشرات من الأشخاص محاصرين فوق أسطح منازلهم بعد أن غمرت المياه المباني.
وكانت أكثر المناطق المتضررة في الولاية، فورت مايرز، ومن المتوقع سقوط المئات من الضحايا فيها نظرًا لقوة واشتداد إعصار إيان، ذلك بينما ينتظر الآلاف من الناس الإنقاذ.
بايدن يعلن كارثة كبرى
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعصار إيان بأنه كارثة كبرى، وذلك بعد عزل الإعصار لجزيرة سانيبل عن البر الرئيسي لفلوريدا، كما تظهر الصور المروعة انهيار جسر كوزواي في خليج المكسيك.
ووصلت مياه الفيضانات إلى أسطح المنازل وجرفت السيارات وأسقطت الأشجار وغمرت العديد من المباني.
إعصار إيان يترك الملايين في الظلام
وفي الوقت نفسه، تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 2.5 مليون شخص بالإضافة إلى انقطاع شبكات التغطية للهواتف المحمولة، ما يعني أن العديد من مكالمات المساعدة لم تصل إلى فرق الإنقاذ.
تكلفة الأضرار
ويتوقع الخبراء أن تصل تكلفة الأضرار إلى 260 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن جهود التنظيف غير قادرة على البدء بعد لأن هناك مساحات كبيرة من فلوريدا لا تزال مغمورة بالمياه.
وقال مايك شيتوود، شريف مقاطعة فولوسيا في ولاية فلوريدا: هذا الإعصار هو حدث سيغير حياة الرجال والنساء، وستكون جهود التعافي والإنقاذ من موجات تسونامي التي تضرب الولاية أمرًا لم تشهده هذه المقاطعة على الإطلاق.
ويقترب إعصار إيان الآن من ملبورن على الساحل الشرقي لفلوريدا، متجهًا نحو المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن يظهر فوق من مركز كينيدي للفضاء في وقت لاحق يوم الخميس.