أخلى 9 ملايين شخص في اليابان منازلهم بعد أن تعرضت البلد لواحد من أسوأ الأعاصير في تاريخها، مما أسفر عن مقتل شخصين وأصيب ما يقرب من 90 شخصًا، كما ترك 300 ألف منزل بدون كهرباء.

إعصار نانمادول في اليابان

وصلت سرعة الرياح العاتية إلى 145 ميلًا في الساعة وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة في البلد، وهو ما أدى إلى تعطل وسائل النقل وتعليق عمليات السفر، وقضى عشرات الآلاف من الأشخاص ليلة الإعصار في ملاجئ الطوارئ.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ذهاب الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الراحلة، بينما أرجأ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رحيله إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتقييم الأضرار الإعصار الأسوأ في تاريخ البلد.

وكان نانمادول قد وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة كاغوشيما مساء الأحد، وأظهرت لقطات التقطتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) العامة فيضان نهر في محافظة ميازاكي في كيوشو، مما أدى إلى إغراق الحقول والطرق.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تدمير الإعصار لعدد من المنازل والمركبات، كما أنه من المقرر وقف جميع عمليات الصناعة في منطقة توكاي بوسط اليابان وهي قلب البلد الصناعي، حيث إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 11.8 بوصة من الأمطار.