إعصار نورو يضرب الفلبين

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وقد ضرب الإعصار في وقت سابق جزيرة لوزون الفلبينية ذات الكثافة السكانية اليوم مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ مما أجبر المئات من السكان على إخلاء منازلهم.
جدار العين لاعصار نورو يمر من المناطق الساحلية في مدينة كويزون – الفلبين #شاهد 🇵🇭 #طقس_العالم— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 25, 2022
25-9-2022#NURO光の現実 #KardingPH
pic.twitter.com/U1uwFaizDa
اعصار نورو يضرب مدينة كويزون سيتي في مانيلا – الفلبين 🇵🇭⚠️🌀#طقس_العالم #Philippines— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 25, 2022
at Isla Polillo in Quezon Province
#Noru #KardingPH
pic.twitter.com/AhtYaytS78