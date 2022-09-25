إعصار نورو يضرب الفلبين

قوة إعصار نورو

وثق مقطع فيديو متداول لحظة مرور جدار عين إعصار نورو الشديد القوة من المناطق الساحلية في الفلبين.وقد ضرب الإعصار في وقت سابق جزيرة لوزون الفلبينية ذات الكثافة السكانية اليوم مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ مما أجبر المئات من السكان على إخلاء منازلهم.وأفاد مرصد الأحوال الجوية الحكومي بأن الإعصار “نورو” محمّل برياح عاتية تصل سرعتها إلى 195 كيلومترًا في الساعة، وازدادت شدّته بشكل كبير وغير مسبوق.