أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قبل قليل عن إعفاء السائقين السعوديين والخليجيين المشاركين في بطولة السعودية تويوتا 2022 للراليات، إعفائهم من رسوم التسجيل وتكاليف دفع قيمة إيجار وتأمين أجهزة الملاحة.

تفاصيل قرار الإعفاء

كما قرر اتحاد السيارات والدراجات النارية إعفاء السائقين من دفع قيمة إيجار وتأمين أجهزة التتبع في كل الراليات ضمن البطولة.

وكانت بطولة السعودية تويوتا شهدت في أغسطس الماضي، انطلاق سباق صعود الهضبة بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة بمشاركة 45 متسابقًا وذلك في مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن بالباحة، حيث استمر السباق لمدة يومين وبلغ طول المسار 2.8 كيلو متر متضمنًا 15 منعطفًا تقريبًا، وذلك انطلاقًا من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340 مترًا.

وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام بن عبداللطيف الحزامي أشار إلى أن سباق الجولة الثانية لبطولة السعودية تويوتا “صعود الهضبة “واحدًا من أهم السباقات الأكثر شعبية، والذي يتمتع بمتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم.