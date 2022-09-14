ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن بعض المدعوين لحضور تشييع الملكة إليزابيث وبينهم الرئيسان بايدن وماكرون، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، لن يجبروا على ركوب الحافلة للوصول إلى موقع الجنازة.

أسباب أمنية:

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون والإمبراطور الياباني ناروهيتو، سيكونون من بين القادة الذين سيمنحون إعفاءات من ركوب الحافلة “لأسباب أمنية” وسوف يتنقلون بسياراتهم المدرعة الخاصة، بحسب روسيا اليوم.

وتعني قواعد السفر أن بايدن سيكون حرًا في اصطحاب سيارته الكاديلاك المدرعة التي يطلق عليها اسم الوحش إلى وستمنستر لحضور الحفل الرسمي.

وتم تصميم السيارة المدرعة لتحمل هجوم بالأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية وتحتوي على عدة أكياس من فصيلة دم الرئيس.

الجنازة يوم الاثنين:

وتقام الجنازة يوم الاثنين في كنيسة ويستمنستر ومن المقرر أن يستضيف الملك تشارلز الثالث قادة العالم في حفل استقبال في قصر باكنغهام في الليلة السابقة للجنازة.

وبحسب الصحيفة يتوقع أيضًا أن يتم إعفاء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ويأتي ذلك بعد نشر وثيقة مسربة تشير إلى أن جميع القادة الأجانب سيضطرون إلى ركوب الحافلات من موقع سري في غرب لندن إلى وستمنستر آبي بسبب “الإجراءات الأمنية المشددة والقيود المفروضة على الطرق”.

لكن مصدرًا حكوميًا أوضح الموقف لصحيفة “التايمز” البريطانية قائلًا: “يبدو جليًا، أنه لن يكون من المناسب مطالبة قادة مجموعة السبع بركوب الحافلة”.

أكثر من 100 رئيس:

ومن المتوقع أن توجه الدعوة لأكثر من 100 من قادة العالم ورؤساء الدول والدبلوماسيين في أول جنازة رسمية كاملة تقيمها بريطانيا منذ وفاة ونستون تشرشل عام 1965.

ويحتفظ قصر باكنغهام بالسلطة التقديرية لتوجيه الدعوات إلى المقربين من العائلة المالكة.