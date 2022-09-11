وجه عبدالله الغنمي، مقدم برنامج الراصد، رسالة إلى والدة شاب متوظف ويرفض الزواج حتى يصل إلى سن 35 عامًا.

فيديو | مذيع #الراصد يوجه رسالة إلى والدة شاب متوظف رافض للزواج حتى يصل إلى سن 35 عاما pic.twitter.com/4AHXpnxAuw — الراصد (@alraasd) September 11, 2022

قال الغنمي خلال حلقة اليوم من برنامجه المذاع على قناة الإخبارية: إن الشاب علي الشمراني علق على سؤال البرنامج بصفحة تويتر، ويقول: إنه يعمل وأموره طيبة وأقسم على أنه لن يتزوج قبل سن 35 سنة.

وعلق الإعلامي بالقول: نبغي نوفق راسين بالحلال ووالدة علي لازم تشوف تغريدة ولدها وهذا الكلام.

تأخر سن الزواج:

وناقشت حلقة اليوم من البرنامج سبب رغبة الشباب والبنات في تأخير الزواج إلى ما بعد الثلاثين.

وكان من ضمن تعليقات متابعي البرنامج أن سبب تأخر سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين هي الأمور المادية وعدم القدرة على إتمام أمور الزواج والحصول على الوظيفة المناسبة التي تكفل حياة كريمة.