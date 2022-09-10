أعلنت السلطات في بريطانيا، يومي وفاة وجنازة الملكة إليزابيث الثانية يومي حداد وطني في البلاد.

جاء ذلك خلال مراسم تنصيب تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة، ملكًا للمملكة المتحدة، وذلك في قصر سانت جيمس في مراسم رسمية حضرها أعضاء مجلس اعتلاء العرش ووفود من الحكومة البريطانية ومسؤولون آخرون.

وثيقة تنصيب الملك

وحسب قناة “العربية”، وقع أعضاء “مجلس الجلوس على العرش”، على وثيقة تنصيب تشارلز ملكًا على المملكة المتحدة.

ووصل الملك تشارلز الثالث، اليوم، السبت إلى قصر سانت جيمس لإعلانه ملكًا رسميًا لبريطانيا، وقال في خطاب بعد تنصيبه، إن والدته قدمت مثالًا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا، لافتًا إلى أن خسارتها لا تعوض.

وأضاف الملك أنه على علم بمسؤوليات السيادة التي انتقلت إليَه، مؤكدًا أنه سيكرس ما بقي من حياته للقيام بمسؤولياته.

وأكد الملك تشارلز الثالث أنه سيتقيد بالتقاليد وسيعمل على دعم الحكومة لمصلحة الجميع.

رفع الأعلام البريطانية

وتقديراً للملك الجديد، سيتم رفع أعلام بريطانيا بالكامل من وقت تنصيبه رسميًا في قصر سانت جيمس، وبعد ذلك ستنكس الأعلام حداداً على وفاة الملكة الراحلة.