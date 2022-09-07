قال الرئيس الكوري يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن مدينة بوهانغ الجنوبية الشرقية التي ضربها إعصار “هينامنور” منطقة كوارث، بعدما لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء الإعصار.

واجتاح (هينامنور) أحد أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد منذ عقود، جزيرة جيجو متسبباً بأضرار في الطرق والمتاجر القريبة من البحر.

منطقة كوارث

وقال مركز الوقاية من الكوارث وإدارتها إن مدينة يوهانغ الساحلية جنوب شرقي البلاد، من أكثر المناطق تضررا، حيث تم إعلانها منطقة كوارث.

وأشار المركز إلى العثور على 7 جثث وناجين في موقف للسيارات أسفل إحدى البنايات، فيما تم تأكيد وفاة شخصين آخرين اليوم، بالإضافة إلى سيدة سبعينية في بوهانغ بعدما جرفتها مياه الفيضانات.

وتسبب الإعصار في فرار من 4700 شخص من منازلهم بسبب الإعصار الذي دمر نحو 12 ألف منزل ومبنى. وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 90 ألف منزل.

إجلاء 3500 شخص

يذكر أن السلطات الكورية الجنوبية أجلت الآلاف من السكان، مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة، وسط توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

وأشارت محطات إذاعية كورية إلى أنه تم نقل نحو 3500 شخص إلى مناطق آمنة، اليوم الثلاثاء، تحسبًا لوصول الإعصار.

كما تم توجيه حوالي 15 ألف شخص بمغادرة منازلهم في المناطق المهددة بالانهيارات الأرضية والفيضانات.