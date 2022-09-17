نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

حرصًا على سلامة مرتادي الطريق:

وأكد أمن الطرق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.