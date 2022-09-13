أعلنت سلطات الحياة البرية في ولاية إلينوي بأمريكا، إغلاق طريق رئيسي لضمان العبور الآمن لجميع أنواع الثعابين والبرمائيات التي تهاجر بشكل سنوي.

ممنوع المركبات

وحسب ما ذكرته مواقع أمريكية، منعت سلطات الحياة البرية، دخول المركبات إلى الشارع الذي يبلغ طوله مسافة 3.2 كم، حتى نهاية أكتوبر المقبل، كي تسمح للثعابين بالقيام بهجرتها السنوية بأمان.

وقالت خدمة الغابات الأمريكية إن طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضا باسم “طريق الأفعى”، في غابة شاوني الوطنية، مغلق أمام المركبات وسيظل مغلقًا حتى 30 أكتوبر، لكنه مفتوحٌ للأشخاص الذين يسافرون سيرًا على الأقدام.

مهددة بالانقراض

وتهاجر الثعابين من مستنقعات “لا رو” إلى منحدرات الحجر الجيري القريبة، وفقا لإدارة الموارد الطبيعية في إلينوي.

وتعتبر بعض الثعابين والبرمائيات مهددة بالانقراض في الولاية، ويساعدها إغلاق الطريق على العبور بأمان.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن “طريق الأفعى” هو موطن لـ 23 نوعًا من الثعابين. بعضها سام بما في ذلك الأفعى الجرسية والأفعى النحاسية، وواحد من الأماكن الأهم للأفاعي في أمريكا الشمالية.

تنوع في الثعابين

فيما ذكر مارك فوكوفيتش، عالم الأحياء البرية في خدمة الغابات “إن إغلاق الطريق مهم جدًا في الحفاظ على صحة السكان الموجودين هناك”، إلا أن حركة الثعابين التدريجية التي تستمر شهرين تجذب الناس من جميع أنحاء البلاد لمشاهدة هذا التنوع الغني لأنواع الزواحف والبرمائيات.