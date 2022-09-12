أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موقعًا مخالفًا يتم فيه إنتاج الثلج وتوزيعه في مدينة الرياض.

إغلاق الموقع وضبط مخالفين:

جاء ذلك خلال زيارة تفتيشية بالتعاون مع لجنة حصر الأنشطة والمواقع المخالفة، نتج عنها إغلاق الموقع وضبط 8 عمال مخالفين لنظام العمل والإقامة، وحجز مركبتين مخصصتين لتوزيع المنتج.

عمل بدون تصاريح:

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المنشأة لم تحصل على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط، إضافةً إلى إنتاج الثلج في ظروف مخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة. وتستكمل الهيئة والجهات الحكومية الإجراءات النظامية بحق المنشأة، وتشمل تطبيق لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتدعو الهيئة عموم المستهلكين إلى تقديم بلاغاتهم عبر تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية، أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد (19999).