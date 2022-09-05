أغلقت أمانة منطقة عسير في شهر أغسطس الماضي 258 منشأة تجارية مخالفة خلال تنفيذ 11641 جولة رقابية شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، أسفرت عن تحرير 7139 مخالفة.

استمرار الجولات الرقابية

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على كافة المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن و محافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.